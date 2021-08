Im Klinikum Mittelbaden steigt die Zahl der Covid-Patienten wieder an. Man befinde sich am Beginn der vierten Welle, teilte das Klinikum mit. Derzeit werden in der Klinik in Baden-Baden-Balg 17 Covid-Patienten stationär behandelt, drei davon auf Intensivstation. Dies sei eine Folge der steigenden Inzidenzen, so der medizinische Geschäftsführer, Thomas Iber. Die meisten Patienten seien unter 70 Jahre alt und hätten keinen Impfschutz. Noch ist die Lage aber deutlich entspannter als im Frühjahr, als die Zahl der stationären Covid-Patienten im Klinikum Mittelbaden etwa vier mal so hoch war. Auch das Städtische Klinikum Karlsruhe verzeichnet seit Mitte August wieder mehr stationäre Covid-Patienten.