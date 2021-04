Im Rastatter Mercedes-Benz-Werk muss die Belegschaft ab Freitag in Kurzarbeit gehen. Der Grund sind Materialengpässe bei den Zulieferern. Die Produktion wurde bereits am Mittwoch eingestellt. Das wird voraussichtlich bis Anfang Mai so bleiben. Bis auf eine Notbesetzung werden alle 6.500 Beschäftigten nach SWR-Informationen zuhause bleiben müssen. Sie und der Betriebsrat seien intern informiert worden. Schon im Februar standen die Produktionsbänder in Rastatt für einige Wochen still. Auch hier fehlten dem Werk Bauteile von Zulieferern, um die PKW zusammenzubauen. Neben der A- und B-Klasse, werden auch Elektrofahrzeuge am Standort Rastatt produziert.