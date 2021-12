Badisch ist eigentlich kein Dialekt

Badisch, Nordbadisch oder Fränkisch - alles eine Mundart, auch wenn es regional ganz unterschiedlich ausgesprochen wird. Wenn badisch kein Dialekt ist, was ist es dann?

"Alla hopp - lass de schorz waggle!"

"Badisch schwätze" kann nicht jeder. Und wenn man von "Bruusl" nach "Unnerroise", also von Bruchsal nach Unteröwisheim wandert, dann begegnen einem schon ziemliche Sprachvarianten des sogenannten badischen Dialekts, und das gerade mal auf rund 15 Kilometern.

Tatsächlich rührt die Bezeichnung "badisch" aber von den Sprechern her, die ihre Mundart so bezeichnen. Experten wie die Freiburger Sprachwissenschaftler des Badischen Wörterbuchs haben eine spezielle Erklärung dafür.

"Das eigentlich Badische gibt es so gar nicht. Es handelt sich vielmehr um eine Gebietsbezeichnung, an der sich der badische Dialektbezeichnung anlehnt, nämlich dem Gebiet des ehemaligen Großherzogtums Baden."

In mehr als hundert Jahren haben die Freiburger Sprachforscher fast zwei Millionen badische Wörter zusammengetragen und arbeiten an der Fortschreibung des Badischen Wörterbuchs. Sie wissen auch, warum das Badische regional ganz unterschiedlich ausgesprochen wird.

Badisch ist eigentlich Fränkisch und Alemannisch

Wenn man den Dialekt genauer anschaut, gibt es dort zwei große Unterteilungen: Das Nordbadische und das Südbadische. Die Grenze verläuft ungefähr bei Baden-Baden. Südlich davon spricht man Alemannisch, also eine sehr ursprüngliche Form des Mittelhochdeutschen, bei der es noch die typischen Langvokale gibt.

"Haus" heißt da zum Beispiel "Huus". Nördlich von Baden-Baden wiederum spricht man fränkisch. Zunächst Südfränkisch, dann rheinfränkisch im Westen von Baden, nach Osten hin Ostfränkisch und im äußersten Norden von Baden ist es dann schon unterfränkisch. "Haus", um bei dem Beispiel zu bleiben, heißt dann tatsächlich auch "Haus".

"Marmelade heißt, je nachdem wo in Baden man fragt, Gselz, Mus oder Schlecksel."

Wo heisst Marmelade wie? Badisches Wörterbuch

Viele Unterschiede haben sich bis heute erhalten

Die Bezeichnungen fränkisch oder alemannisch gehen auf historische Siedlungsräume von Volksgruppen zurück. Da siedelten die Alemannen, die Franken und in unserem Gebiet waren es vor allem die Rheinfranken. Die Bezeichnung kommt also von den Volksgruppen, die Dialekte entstanden über die politischen Zugehörigkeiten. Baden war lange Zeit zerklüftet und kleinräumig, man blieb in seiner eigenen Umgebung und hatte wenig Kontakt nach außen. So haben sich viele Dinge und Bezeichnungen erhalten.

"Ich bin hier aufgewachsen, hab mein Leben lang badisch gesprochen, das gehört zu mir dazu, eindeutig."

"Tatort - so ischs worre", ein Mundart- Theaterstück im Sandkorn Karlsruhe SWR

Das Theaterstück "Tatort - so ischs worre" von Harald Hurst im Sandkorn-Theater spielt mit typischen Eheszenen am Sonntag Abend, zur Tatortzeit. Das Mundartstück im Sandkorn-Theater spielt mit typischen Eheszenen am Sonntag Abend, zur Tatort-Zeit. Die teilweise skurrilen Szenen sind auch deshalb so unterhaltsam, weil die Schauspieler miteinander in breitestem badischen "Dialekt" sprechen.