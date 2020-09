per Mail teilen

Für das brachliegende Gelände der Anima-Tierwelt in Sasbachwalden gibt es neue Hoffnung. Es laufen konkrete Gespräche mit einem Investor aus der Region.

Sasbachwaldens Bürgermeisterin Sonja Schuchter ist optimistisch, dass es bald eine Lösung für die Großbaustelle mitten im Schwarzwald geben wird. Der neue Investor aus der Region wolle Teile des alten Konzeptes der Anima-Tierwelt übernehmen, so Schuchter zum SWR.

Geldgeberin hatte sich überraschend zurückgezogen

Vor 10 Monaten zog sich die Geldgeberin Maria Wruck überraschend aus dem Millionen-Projekt in Sasbachwalden zurück. Für das mehr als 50 Hektar große Gelände hatte sie sich sogar eine Zoo-Lizenz gesichert .

Hochlandrinder und Ziegen am Breitenbrunnen

In Zukunft werden statt wie ursprünglich geplant Bären und Wölfen eher Hochlandrinder und Ziegen am Breitenbrunnen grasen, so liess die Bürgermeisterin durchblicken. Tiere, Therapie und Tourismus sollen eine wichtige Rolle spielen. Das ganze Projekt müsse sich eben auch wirtschaftlich für den Investor rechnen.