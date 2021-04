per Mail teilen

Der Ramadan hat begonnen. Doch das gemeinsame Fastenbrechen oder Beten in der Moschee ist wegen Corona nur sehr eingeschränkt möglich. Ein Besuch bei einer muslimischen Familie aus Pforzheim.

Vier Uhr - so früh hat bei Familie Aygün aus Pforzheim am Dienstagmorgen der Wecker geklingelt. Die Familie trifft sich in der Küche, um gemeinsam zu frühstücken. Es gibt Cornflakes, Gemüse und Quark. Wer fastet, der muss früh aufstehen. Essen und Trinken ist nur vor dem Morgengrauen und dann wieder nach Sonnenuntergang erlaubt.

Familie Aygün aus Pforzheim freut sich auf den Ramadan. SWR

Familienvater Fatih Aygün, seine Frau Öznur und die vier Kinder freuen sich, dass der Fastenmonat Ramadan endlich begonnen hat. "Es macht mir Spaß zu fasten", sagt die 13-jährige Elif Sara. Ihr großer Bruder Semih sieht das auch so. Vor den kommenden 30 Tagen hat er trotzdem Respekt.

Ramadan 2021 - Ein Fest zuhause

Die Familie wird wegen der Corona-Pandemie mehr Zeit als gewohnt zuhause verbringen. Darauf hat sie sich aber vorbereitet. Auf dem Esszimmertisch im Wohnzimmer liegt der Koran. In ihm werden die Aygüns in den nächsten Wochen viel lesen.

Für ihren fünfjährigen Sohn Muhammed haben Fatih und Öznur einen Korankalender aufgestellt. Jeden Tag gibt es ein Türchen zu öffnen, ähnlich wie bei einem Adventskalender.

Einladungen fallen aus

Das gemeinsame Fastenbrechen mit Freunden fehlt der Familie aber sehr. Um sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, wird sie nur im erlaubten Rahmen Bekannte treffen.

Beten in der Moschee wieder möglich

Zum Beten wird die Familie ab und an in die Fatih-Moschee in Pforzheim gehen. Die hat im Vergleich zum letzten Jahr unter Auflagen wieder geöffnet. Vorstandmitglied Yavuz Cavik erklärt, welche Hygienemaßnahmen getroffen wurden.

Dankbarkeit überwiegt

Trotz der Einschränkungen überwiegt bei vielen Muslimen in der Fatih-Gemeinde und auch bei Familie Fatih Aygün die Dankbarkeit. Trotz Corona ist und bleibt der Ramadan ein ganz besonderer Monat.