Eine kleine dunkelbraune Flasche, "Apfel-Balsamico-Creme" steht darauf. Die Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe hat am Freitag das neue Produkt vorgestellt.

Säfte wie "Äpfele" und "Birnle", gemischte Säfte, Cidre und Apfel-Balsamico-Essig aus dem Obst der Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe e. V. gibt es schon lange. Jetzt wurde die Apfel-Balsamico-Creme vorgestellt, die "kleine aromareiche Schwester des Apfel-Balsamico-Essigs", so die Verantwortlichen der Streuobstinitiative.

Dickflüssiger, süßer, mit noch ausgeprägterem Aroma und in einer 250 Millimeter Flasche, so kommt das neue Produkt aus Äpfeln der Streuobstwiesen in der Region daher. Rund 1,7 Liter Apfelsaft stecken in der Viertelliterflasche Balsamico-Creme.

Das ist die Chance, unseren Saft von den Streuobstwiesen wertig hier in der Region zu vermarkten.

Apfelsaft, Cidre, Essig und jetzt Apfel-Balsamico-Creme für den Naturschutz

Rund 1.300 Wiesen hat die Streuobstinitiative unter Vertrag. Als Naturschutzverband achtet sie darauf, dass die Streuobstwiesen vielen Pflanzen und Tieren, zum Beispiel Insekten und Vögeln als Lebensraum dienen. Die Obstbauern hegen, pflegen und mähen die einzigartigen Kulturlandschaften.

Für ihr Obst bekommen sie von der Initiative deutlich höhere Preise als auf dem regulären Markt. Der Erlös aus den biozertifizierten Produkten, wie zum Beispiel Säften und jetzt auch der Apfel-Balsamico-Creme, fließt über die Initiative wieder direkt zurück in den Erhalt der Streuobstwiesen.

Die Produkte sollen die Menschen für die Idee der Streuobstwiesen begeistern, so wünschen sich das die Verantwortlichen der Initiative.

Die Verantwortlichen der Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe e. V. von links nach rechts: Hans-Martin Flinspach, Stephan Heneka und Friedbert Moch-Trautmann. Sie haben mit der Apfel-Balsamico-Creme ein neues Produkt vorgestellt. SWR Johannes Stier

Streuobstwiesen, das Zuhause von Tieren und Insekten rund um Karlsruhe

Streuobstwiesen bieten einen ganz besonderen Lebensraum, erklärt Hans-Martin Flinspach. Auf den sogenannten mageren Wiesen, die wenig oder gar nicht gedüngt werden und in den Obstbäumen sind bis zu 5.000 verschiedene Tierarten heimisch. Vor allem leben hier viele Insekten und seltene Vogelarten wie der Steinkauz, der Wendehals, der Wiedehopf oder der Grünspecht.

Wer die Wiesen genau betrachtet, kann dort zum Beispiel Wiesensalbei, Ruchgras oder Glatthafer entdecken. Pflanzen, die auf klassisch landwirtschaftlich genutzten Flächen kaum mehr zu finden sind.

Streuobstwiesen wichtig für Erhalt alter Apfelsorten

Wichtig sind Streuobstwiesen auch für den Erhalt alter Apfelsorten, wie zum Beispiel Brettacher, Winterrambur oder Kaiser Wilhelm. Im besten Fall kann man von einem durchschnittlichen Apfelbaum zwischen 300 und 400 Kilogramm Äpfel pro Jahr ernten. In Jahren mit späten Frösten kann der Ertrag auch mal gegen null gehen, erklärt Friedbert Moch-Trautmann von der Streuobstinitiative.

Bereits der Apfel-Balsamico-Essig werde gut verkauft. Durch die Herstellung der Apfel-Balsamico-Creme könne jetzt noch mehr eingenommen und dadurch in den Naturschutz gesteckt werden. Das Fläschchen gibt es für rund sechs Euro im Handel.

Streuobstwiese mit Apfel- und Birnbäumen am Rand von Weingarten im Landkreis Karlsruhe. SWR Johannes Stier