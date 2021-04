In der katholischen Kirche an der Basis regt sich Widerstand- gegen das kürzlich vom Vatikan in Rom noch einmal bestätigte Segnungsverbot für homosexuelle Paare. Egal ob in Philippsburg, Bruchsal, Ettlingen oder Waldbronn- die Gläubigen verstehen es nicht und: sie wollen es auch nicht mehr länger hinnehmen. Heiner Kunold hat mit einem Betroffenen und mit einem katholischen Priester in Waldbronn gesprochen.