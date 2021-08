409 Frauen und Männer wurden 1940/41 in zwölf Transporten vom Pflegeheim Hub in Ottersweier in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hadamar deportiert. Das Klinikum Mittelbaden will mit einer Broschüre das Gedenken lebendig halten.

Im Nationalsozialismus hatte die sogenannte Rassenpolitik eine zentrale Bedeutung. Neben der Verfolgung und millionenfachen Ermordung jüdischer Mitbürger entsprachen aber auch Kranke und Behinderte nicht dem nationalsozialistischen Weltbild und arischen Menschentyp und wurden von den Nazis deportiert und ermordet. Gedenken auch nach 80 Jahren wachhalten Auch im Pflege- und Betreuungszentrum Hub in Ottersweier (Landkreis Rastatt) mussten Menschen für den Rassenwahn ihr Leben lassen. Das Gedenken an diese schrecklichen Ereignisse halten die Verantwortlichen der Hub auch fast achtzig Jahre nach den Taten immer noch wach. Metallskulptur erinnert an Deportierte Eine stählerne Metallskulptur vor dem Pflegeheim ragt wie ein ausgebranntes Haus mehrere Meter hoch in den Himmel. In die rostigen Stahlplatten sind Löcher hineingefräst, so wie auch die Nazis rund 400 pflegebedürftige Bewohner der Hub aus ihrem gewohnten Leben herausrissen, um sie in Vernichtungslagern zu töten. Manfred Emmeneger-Kanzler hat die Skulptur vor zwei Jahren erschaffen: "Die Löcher symbolisieren jeden Einzelnen Heimbewohner, der damals aus seinem Leben herausgerissen wurde!" Broschüre will Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in Ottersweier wachhalten SWR Geschichte zum Nachlesen Neuerdings gibt es im Pflege- und Betreuungsheim Hub aufwendig gestaltete Broschüren. Die Besucher können so nachlesen, was im Nationalsozialismus mit den Patientinnen und Patienten der Hub geschah. Der damalige Heimleiter Dr. Otto Gerke war glühender Nationalsozialist und schickte über 400 seiner Patienten und Patientinnen in die Gaskammern von Grafeneck und Hadamar. "Es ist sogar passiert, dass acht Bewohner der Hub von den Nationalsozialisten zurück ins Heim geschickt wurden, weil man dachte, dass sie eigentlich noch arbeitsfähig seien." Die Erinnerungsstätte am Hauseingang ist unübersehbar. Aber auch wenn es schmerzt, soll die Erinnerung an das Geschehene wachgehalten werden. Mit Stelen, Gedenksteinen, der Erinnerungsstätte und nun auch der Broschüre stellt sich das Pflegezentrum Hub seiner Verantwortung. Das Ziel: den Ermordeten wenigstens die Menschenwürde zurückzugeben.