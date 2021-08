Im Nationalsozialismus hatte die sogenannte Rassenpolitik eine zentrale Bedeutung. Sie mündete in der Verfolgung und millionenfachen Tötung jüdischer Mitbürger in Deutschland. Aber auch Kranke und Behinderte, die nicht dem arischen Menschentyp entsprachen, wurden von den Nazis deportiert und ermordet. Auch bei uns in der Region, im Pflege- und Betreuungszentrum Hub in Ottersweier mussten Menschen für den Rassenwahn ihr Leben lassen. Das Gedenken an diese schrecklichen Ereignisse halten die Verantwortlichen der Hub auch fast achtzig Jahre nach den Taten immer noch wach. Patrick Neumann berichtet.