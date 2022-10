Der Sommer in diesem Jahr war besonders heiß und trocken bei uns in der Region. Eine Folge des Klimawandels, so die Begründung vieler Forscher. Im September war es dann kühler, endlich Niederschläge. Jetzt der Oktober, der sich seit Monatsmitte fast wie ein zurückgekehrter Sommer aufführt. Temperaturen von bis zu 25 Grad, Gewitter wie im Sommer. SWRReporter Johannes Stier hat sich auf Spurensuche in Karlsruhe gemacht.