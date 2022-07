"Wetten, dass..?": Fünf Schulklassen mit Gottschalk und Elstner im Zoo Karlsruhe

Fünf Schulklassen haben am Dienstag eine Führung im Karlsruher Zoo mit Thomas Gottschalk und Frank Elstner erhalten. Sie lösten Wettschulden aus der vergangenen "Wetten, dass..?"-Sendung ein.

Die beiden TV-Moderatoren trafen im Karlsruher Zoo fünf Schulklassen, die eine Sonderführung bekamen. Zahlreiche Klassen aus ganz Baden-Württemberg hatten sich für diesen Termin beworben, Frank Elstner und Zoodirektor Matthias Rheinschmidt hatten fünf Klassen ausgewählt.

Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler die beiden Moderatoren persönlich kennenlernen und auch ein besonderes Klassenfoto mit ihnen aufnehmen.

Verlorene Baggerwette - Besuch im Zoo Karlsruhe

Hintergrund für das Treffen im Zoo Karlsruhe ist eine verlorene Baggerwette in der vergangenen "Wetten, dass..?"-Sendung am 6. November 2021 in Nürnberg. Das Besondere: "Wetten, dass..?"-Erfinder und Fernsehlegende Frank Elstner moderierte die Wette an.

Baggerfahrer Andi Stolz wettete, dass er mit seinem Bagger Frisbees fangen kann, die ihm seine Cousine Niél Braun zuwirft. In vier Minuten mussten fünf Frisbees gefangen werden.

Die Wette ging verloren und Frank Elstner löste jetzt zusammen mit Thomas Gottschalk seine Wettschulden ein.

Gottschalk hat Patenschaft für Nasenbär "Thommy"

Bei dem Termin rund um den Streichelzoo waren auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) und Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt dabei. Elstner und Reinschmidt kennen sich gut wegen ihrer gemeinsamen Filme zum Thema Artenschutz.

Die beiden Showmaster haben darüber hinaus eine ganz persönliche Verbindung zum Karlsruher Zoo. Thomas Gottschalk ist Tierpate für einen Nasenbären namens "Thommy". Frank Elstner war lange Zeit Pate eines weißen Bennett-Kängurus, das im vergangenen Jahr gestorben war. Mittlerweile hat der Karlsruher Zoo ein neues weißes Känguru.