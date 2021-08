per Mail teilen

Werner Hansch ist einer der großen Sportreporter der letzten Jahre. Der 83-Jährige wurde im Rentenalter spielsüchtig. Jetzt berichtete er über seine Krankheit in der Suchtklinik in Kraichtal.

Hundertausende Euro brachte Werner Hansch mit Pferdewetten durch. Er ruinierte sich und seine Umgebung. Jetzt sei er durch, sagt Hansch. Er hat ein Buch über sein Schicksal geschrieben und hat jetzt mit anderen Spielsüchtigen in der Suchtklinik in Kraichtal-Münzesheim (Landkreis Karlsruhe) gesprochen.

Spielsucht kann jeden betreffen

Die Botschaft des Betroffenen ist ganz einfach: Die Sucht macht vor keiner Gesellschaftsschicht halt. Sie hat nichts mit Bildung zu tun oder mit dem Geschlecht. Sucht kann jeden erwischen. Auch einen alten Sportreporter, der jahrelang im Rampenlicht stand. Das Ergebnis ist allerdings für alle gleich. Sein privates und soziales Umfeld sei komplett an der Krankheit zerbrochen, betont Werner Hansch.

"Gegen meine Krankheit gibt es keinen Impfstoff, keine Spritze, die Heilung bringen könnte."

Doppelleben zwischen Normalität und "privater Hölle"

Erst nach seiner Karriere als Sportreporter rutschte Werner Hansch durch Sportwetten ab. Fast zehn Jahre lang führte er ein Doppelleben. Auf der einen Seite war er weiterhin die gefeierte Reporterlegende. Auf der anderen Seite war er der Mann, der nur das nächste Pferderennen im Kopf hatte. Hansch nennt das seine "ganz private Hölle".

"Ich habe wieder Selbstkontrolle über mein Leben. Niemals würde ich sagen, dass ich komplett geheilt bin."

In der Suchtklinik in Kraichtal-Münzesheim hat die Sportreporter-Legende über die Krankheit berichtet und Betroffenen Wege aufgezeigt, wie man sich schützen und aus der Krise herausfinden kann. Und Hansch war Gast in der Landesschau im SWR Fernsehen: