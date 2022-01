Kunstwerke aus Zitronenholz - Leidenschaft für alte Klaviere

Claudia Klinkenberg hat sich mit ihrer Werkstatt für alte Klaviere einen Namen gemacht. Ihr Team restauriert die Instrumente originalgetreu. Sie werden in alle Welt verkauft.

Manchmal kommen alte Klaviere in der Werkstatt von Claudia Klinkenberg in Ettlingen fast schrottreif an. Doch das schreckt ihr Team nicht ab. Die fünf Mitarbeiter restaurieren die Instrumente mit viel Feinarbeit. Eines der Klaviere, die nun wieder hergerichtet werden sollen, gehörte früher einem Freund von Chopin. Es ist aus Zitronenholz, Baujahr 1836. Und es ist erstaunlich gut erhalten.

Vorsichtig mit dem Gabelstapler heruntergelassen: das Klavier eines Freundes von Chopin. SWR

Claudia Klinkenberg ist früher als Konzertpianistin aufgetreten. Da entdeckte sie ihre Liebe zu alten Klavieren. Nachdem sie einen hundert Jahre alten Flügel ausprobiert hatte, hat sie ihren neuen verkauft. Der alte Flügel klang für sie viel schöner. Und sie ging in der Zeit weiter zurück, interessierte sich für noch ältere Instrumente. Als es noch keine so großen Konzertsäle gab, waren die Klaviere leiser. Und hatten einen anderen Klang. Dafür hat sie sich begeistert.

Die Pianistin kennt auch das Innenleben der Klaviere

Claudia Klinkenberg ließ alte Klaviere von Experten wieder herrichten und schaute ihnen dabei über die Schulter. Schließlich gründete sie selbst ein Unternehmen. Das Restaurieren überlässt sie aber lieber ihren Profis, auch wenn sie sich in die Materie eingearbeitet hat. Ihr Interesse für die Mechanik der Klaviere begann schon früh.

"Das hat schon als Kind angefangen. Mein erstes Klavier habe ich zerlegt, ich wollte auch unbedingt wissen, was drin ist."

Kurzer Austausch: Was soll an diesem Klavier restauriert werden? SWR

Alles soll originalgetreu sein

Im Team besprechen sie, was zu tun ist. Am liebsten ist es ihnen, wenn noch niemand an einem Klavier etwas restauriert hat. Dann müssen die Experten auch keine falschen Reparaturen wieder rückgängig machen. Es ist nicht ganz einfach, Materialien zu bekommen. Passenden Filz finden sie zum Beispiel im Billardbedarf. Und Elfenbein kommt von anderen alten Klavieren.

Neu geschliffen und geschwärzt: die Tasten eines alten Klavieres. SWR

"Was uns sehr wichtig ist, dass wir absolut am Original dran sind. Es muss wirklich in jedem Detail so werden, wie es die Fabrik damals verlassen hat."

Restaurierte Klaviere werden in alle Welt verkauft. Es gibt auch günstige, Raritäten können aber schon mal mehrere Hunderttausend Euro kosten. Eines der wertvollen Klaviere, die in der Werkstatt stehen, ist ein Sensationsfund, sagt der Klavier-Restaurator Florian Bischof. Anhand der Seriennummer konnten sie herausfinden, dass es einst einer spanischen Königin gehörte, die selbst eine begabte Pianistin war.

Wertvolle Rarität: das Klavier einer spanischen Königin. SWR

Claudia Klinkenberg testet die restaurierten Instrumente selbst. Und sie träumt davon, mit ihrem Team auch neue Klaviere zu bauen. Mit der ganzen Erfahrung, die sie mittlerweile erworben haben.