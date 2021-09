Deutlicher Rückgang der Kriminalität

Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg hat es im vergangenen Jahr knapp 40.000 Straftaten gegeben, was einem Rückgang um rund neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Grund war vor allem der pandemiebedingte Lockdown. Die Aufklärungsquote lag laut Kriminalitätsstatistik bei rund 67 Prozent, so hoch wie noch nie. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Baden-Baden beispielsweise ging um die Hälfte zurück. In Rastatt gab es etwa 700 Diebstahls-Delikte weniger. Es sind die niedrigsten Werte seit 18 Jahren. Sexualdelikte und Internet-Kriminalität bildeten mit deutlichen Steigerungen die Ausnahme der Statistik. Sorgen bereitet der Polizei auch die weiter steigende Gewalt gegen Polizeibeamte.