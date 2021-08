[15:20] Stauss, Matthias

Die Freibad-Betreiber in Bruchsal, Rastatt und dem Raum Karlsruhe sind bisher nur mäßig zufrieden mit der Freibadsaison. Grund dafür ist vor allem das durchwachsene Wetter. Die Stadtwerke Bruchsal melden für ihre Freibäder deutlich weniger Besucher als normal. Ein Sprecher sagte, man habe bisher etwa 20.000 Eintritte registriert. Das entspricht nur etwa halb so viel, wie während einer normalen Freibadsaison. Auch in Rastatt gibt es weniger Badegäste. Die Betreiber machen dafür das durchwachsene Sommerwetter verantwortlich. Aber auch die strengen Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie seien ein Grund für die fehlenden Besucher, meint der Karlsruher Bäderleiter Oliver Sternagel. Man sei aber froh, überhaupt öffnen zu dürfen. In Karlsruhe sind es bisher mit rund 150.000 Besuchern auch nur etwa halb so viele wie sonst üblich.