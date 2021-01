Baden-Baden will künftig weniger Ferienunterkünfte in der Kernstadt. Der Europäische Gerichtshof hat am Dienstag bestätigt, dass Städte die kurzzeitige Vermietung von Wohnungen über Plattformen wie Airbnb einschränken dürfen.

Das Urteil hat vor allem Auswirkungen für Großstädte wie Paris, Berlin oder Köln, in denen immer mehr Ferienunterkünfte angeboten werden, die den Vermietern hohe Einnahmen bescheren. Aber auch die Stadt Baden-Baden zum Beispiel macht sich schon seit längerem Gedanken darüber, wie sie die Kernstadt besser vor solchen Angeboten schützen kann.

Neuer Bebauungsplan verhindert Ferienwohnungen

Schon im Frühjahr hat der Gemeinderat einen neuen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, nach dem es keine neuen Ferienwohnungen in der Kernstadt mehr geben soll, das heißt es wird keine Baugenehmigungen mehr geben. Denn seit 2017 braucht man die, um eine Ferienwohnung legal betreiben zu können.

Illegale Ferienunterkünfte sollen verschwinden

Das heißt aber auch, dass alle schon vor 2017 genutzten Ferienwohnungen bzw. -zimmer Bestandsschutz genießen. Allerdings will die Stadt dann auch gegen illegale Ferienunterkünfte vorgehen, sagte Fachbereichsleiter Planen und Bauen, Thomas Schwarz. Wie das dann im Einzelnen aussieht, wird man sehen – Tatsache ist aber, dass diese neuen Bestimmungen in etwa sechs Wochen in Kraft treten.

Bis dahin werden bereits vorliegende Anträge auf Nutzung als Ferienwohnung zurückgestellt und dann nach Inkraftreten des neuen Bebauungsplans auch abgelehnt – nur für die Kernstadt, zu der zum Beispiel Altstadt- und Bäderviertel und auch die Villenviertel am Annaberg gehören.

Angebot in den letzten Jahren stark gewachsen

Laut Fachbereichsleiter Schwarz geht man in der Kernstadt von mehreren hundert Kurzzeit-Vermietungs-Objekten aus – das habe eine Studie ergeben, die die Stadt beauftragt hatte. Und vor allem hätte die Zahl der Angebote in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Da das natürlich zum einen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und zum anderen auf die Hotellerie hat, will man jetzt gegenlenken, aber nur was die gewerbliche Nutzung betrifft.

Wer also eine Wohnung für wenige Wochen im Jahr vermietet, der ist davon nicht betroffen. Und im Rebland, also außerhalb der Stadt und auch in den Randgebieten, da sieht man diese Ferienwohnungen/zimmer-Plattformen durchaus als Bereicherung.

In Karlsruhe derzeit kein Handlungsbedarf

Auch in Karlsruhe sind Kurzzeit-Vermietungen ein Thema. Man behält laut Stadt die Entwicklung im Auge, ist aber der Meinung, dass die Angebote hier – man geht von etwa 300 aus – noch unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Städten sind. Im Moment bestehe daher kein akuter Handlungsbedarf.