Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im Juli erneut gesunken. Das geht aus dem Monatsbericht der Agenturen für Arbeit Nagold-Pforzheim und Karlsruhe-Rastatt hervor.

Erstmals seit über einem Jahrzehnt ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Karlsruhe-Rastatt in einem Juli zurückgegangen. Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes setzt sich auch im Bereich Nagold-Pforzheim fort. Die Arbeitslosigkeit geht zurück und die Arbeitskräftenachfrage steigt. Sowohl im Bereich Nagold-Pforzheim als auch in Karlsruhe-Rastatt gibt es viel mehr verfügbare Arbeitsstellen als im Vorjahr. Gegen den saisonüblichen Trend sei die Zahl der Arbeitslosen zwar rückläufig, so Ingo Zenker, Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, die Folgen der Corona-Krise seien allerdings noch nicht überwunden. So gibt es zum Beispiel viel mehr Langzeitarbeitslose als im Vergleich zum Vorjahr.