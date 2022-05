Kontrollaktion im neuen Stadtbahntunnel

Bei einer umfangreichen Kontrollaktion im neuen Karlsruher Stadtbahntunnel sind nur wenige Fahrgäste ohne Maske oder ohne Fahrschein angetroffen worden. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag innerhalb von sechs Stunden rund 2.000 Personen in den drei Tunnelzweigen kontrolliert. Nur rund vier Prozent seien ohne Maske oder ohne Ticket unterwegs gewesen, so das Ergebnis der Kontrolle. Bei der Kontrolle ging es nicht nur um die nach wie vor geltende Maskenpflicht im ÖPNV, man wolle auch in Hinsicht auf die Sicherheit im Tunnel Präsenz zeigen, so die Verkehrsbetriebe. Insgesamt waren 22 Kontrolleure im Einsatz.