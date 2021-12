Karlsruhe: Mehrere Corona-Teststellen halten Hygienestandards nicht ein

per Mail teilen

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist weiter groß. Nicht nur in Karlsruhe, sondern überall. Aber nicht immer wird an den Teststellen sorgfältig gearbeitet, wie ein Selbstversuch zeigt.

Der Mitarbeiter setzt sich vor den Kunden, die OP-Maske trägt er nur auf Halbmast unter der Nase. Er reißt ein Testkit auf, nimmt das Stäbchen und steckt es dem Kunden ins linke Nasenloch. Eine Umdrehung und keine zwei Sekunden später ist er schon fertig.

So kann der Schnelltest auf eine mögliche Infektion wahrscheinlich nicht erkennen. Nach sechs Minuten ist auch schon das Ergebnis da – natürlich negativ. Die Testhersteller geben meist an, dass es zwischen zehn und zwanzig Minuten dauert, bis ein Ergebnis abgelesen werden kann.

Corona-Teststellen werden wegen Hygienemängeln geschlossen

Handelt es sich hier um einen Einzelfall oder steckt mehr dahinter? Dem Karlsruher Gesundheitsamt fallen nach eigener Aussage immer wieder Hygienemängel bei der Durchführung von Corona-Tests auf.

Auch die Gesundheitsämter in Rastatt und Pforzheim haben ähnliche Fälle bei sich bemerkt. In Pforzheim und dem Enzkreis seien, seit es Teststellen gibt, immer wieder welche geschlossen worden. Der Grund laut Gesundheitsamt: Große hygienische Mängel oder nachweisbar nicht fachlich geschultes Personal.



DRK: Richtige Durchführung der Corona-Tests sehr wichtig

Andreas Jordan ist Kreisausbildungsleiter beim Deutschen Roten Kreuz in Karlsruhe. Seit Beginn der Pandemie hat der Kreisverband schon etwa 6.000 Menschen für die Durchführung von Corona-Schnelltests geschult. Die Schulungen dauern anderthalb Stunden und sind verpflichtend, wenn man für eine Teststation arbeiten will.

"Vielen Testern ist es nicht bewusst, dass sie eine sehr wichtige Aufgabe haben."

In der Theorie müsste jede Person die Nase putzen, bevor sie einen Nasen-Schnelltest bei sich durchführen lässt. Die Schmutzpartikel müssten vor dem Test nämlich raus, so Jordan. Wichtig sei auch, sich danach die Hände zu desinfizieren. Beim eigentlichen Test müsse das Teststäbchen dann bis zur Rachenwand geschoben werden. All das sei wichtig, um ein richtiges Testergebnis zu bekommen.

Einige Teststellen-Mitarbeiter geben Mängel bei Durchführung selber zu

Andreas Jordan bekommt von seinen Schulungsteilnehmern oft die Rückmeldung, dass die Tests im Alltag nicht so sorgfältig durchgeführt werden. Dass bei privaten Teststellen weniger sorgfältig gearbeitet wird, als bei Teststellen von Apotheken, glaubt er nicht. Es komme auf die Person an, die den Test durchführt, und wie gut sie geschult worden sei.

Apotheker Patrick Kwik, der in Karlsruhe drei Teststellen betreibt, sieht das anders. Viele private Teststellen in Karlsruhe würden nicht die notwendigen Standards einhalten.

"Es ist ein Grauen, wie Leute teilweise arbeiten ohne sich die Hände zu desinfizieren oder die Handschuhe zu wechseln."

Zu wenige Kontrollen durch die Gesundheitsämter?

Der Apotheker bemängelt auch die Kontrollen durch das Gesundheitsamt. Diese würden zu selten stattfinden. Das Gesundheitsamt selbst spricht von "stichprobenartigen" Kontrollen der Teststellen. Außerdem gehe das Amt konkreten Beschwerden auf den Grund. Das gleiche berichten auch die Gesundheitsämter in Rastatt und Pforzheim.

In Karlsruhe lässt man durchblicken, dass man auch nicht die Kapazitäten für mehr Kontrollen hat. Die Priorität beim Gesundheitsamt liege aktuell in der Beauftragung von Teststellen, um dem Boom bei den Anträgen und der Nachfrage nach Tests gerecht zu werden.