per Mail teilen

Die Obstblüte im Raum Karlsruhe ist beim Frost in den vergangenen Nächten mit einem blauen Auge davon gekommen. Nach Einschätzung von Experten des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums auf dem Augustenberg halten sich die Schäden noch in Grenzen. Ein spannendes Frühjahr, meint Obsthofleiter Herrmann Meschenmoser auf SWR Anfrage. Die Gefahr sei noch nicht gebannt. Denn zum Frost kommt Trockenheit und wenn es lange kalt ist, dann fliegen auch keine Insekten, um die aktuell blühenden Kirschen, Zwetschgen und Birnen zu befruchten. Allerdings hat die Kälte auch die Blüte verzögert, weshalb viele Bäume noch gar nicht soweit sind. Hier kann der Frost auch nichts ausrichten. Die Folgen des kühlen Frühjahrs werden erst in einigen Wochen sichtbar werden. Allerdings reichen je nach Sorte zehn bis dreißig Prozent der befruchteten Blüten für einen Normalertrag aus.