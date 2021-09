per Mail teilen

Der international bekannte Filmregisseur Wim Wenders dreht gerade im Rastatter Ortsteil Ottersdorf an einer Filmdokumentation über den Künstler Anselm Kiefer. Kiefer ist in den 1950er Jahren in der Riedgemeinde aufgewachsen. Die Dreharbeiten dauern nur wenige Tage. Details zum Filmprojekt wurden auf Anfrage des SWR bei der Filmproduktion von Wim Wenders nicht bekannt.