Welttag des Stotterns- Sprechen als Herausforderung

Heute am Welttag des Stotterns, soll sensibilisiert werden, für die Probleme, die stotternde Menschen haben. Stottern beschreibt unterschiedliche Phänomene, die eines gemeinsam haben: Die Stimme versagt, obwohl der sprechenden Person klar ist, was sie sagen will. Experten gehen von rund 800.000 stotternden Menschen in Deutschland aus, überwiegend Jungs und Männer. Die sind fünfmal häufiger betroffen als Mädchen und Frauen. SWR Reporter Johannes Stier hat in Karlsruhe Andreas Jantovsky getroffen,