Er ist auf Weltrekordjagd: Christian Haupt aus Bietigheim (Baden) will mit den meisten Punkten bei Tetris in die Geschichte eingehen. Tausende Fans unterstützen ihn bei TikTok.

"So eine Urkunde hätte jeder gerne zu Hause hängen", sagt Christian Haupt. "Vor allem, wenn man weiß, man kann es". Das der 39-Jährige es kann, beweisen zahlreiche Videos auf der Social Media Plattform TikTok. Den bestehenden Weltrekord im Tetris spielen hat er schon dutzende Male geknackt, nur offiziell anerkannt wurde das eben noch nicht.

Bietigheimer will Tetris-Weltrekod nach Deutschland holen

Also soll ein offizieller Weltrekordversuch her - noch in diesem Frühjahr will er ihn angehen. Mit rund 750.000 Punkte in einer Runde auf einem Game Boy steht derzeit ein Engländer im Guinnessbuch der Rekorde. Bald will dort Christian Haupt seinen Namen stehen sehen.

"Die Unterstützung der Gemeinde habe ich", sagt Haupt, der sich vorstellen kann in Bietigheim (Landkreis Rastatt) den Weltrekordversuch zu starten. Und auch die Unterstützung seiner Fans ist ihm sicher. Im Internet streamt er als "EuroChrisKA" seine Tetrisspiele unter anderem auf der Videoplattform TikTok.

Tausende schauen ihm dabei zu, wie er mehrmals die Woche abends vom Schreibtisch aus auf Punktejad geht. Wenn seine Kinder schon im Bett liegen, ertönt die Tetris-Musik und die Game Boy-Tasten klackern pausenlos.

"Die Community pusht einen da immer, die finden das toll diesen Nervenkitzel - das macht Spaß."

Kultspiel-Tetris hat weltweit viele Fans

Während Corona hatte Haupt seinen fast 30 Jahre alten GameBoy aus dem Keller geholt und seine Tetris-Liebe wiederentdeckt. "Es ist Leidenschaft und nicht einfach nur ein Spiel", schwärmt der gelernte Maurer. "Es hat auch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun, Steine aufrecht zu stapeln". Logik, Geschick und Denkvermögen braucht es, um Tetris zu spielen.

Das Haupt Tetris spielen kann, haben damals in jungen Jahren auch seine Freunde erlebt. "Niemand wollte mit mir Tetris spielen, weil das für die anderen echt frustrierend war", scherzt er. "Aber ich bin der Meinung, dass das jeder kann, wenn er übt und trainiert."

"Bei Tetris gewinnt eigentlich jeder. Jeder spielt so gut Tetris wie er kann. Es ist kein klassisches Spiel, wo man sagt, man hat verloren. Einfach Spaß haben, drauf losüben und fertig."