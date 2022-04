Kloster Maulbronn wird bei Besuchern immer beliebter

Das Weltkulturerbe Kloster Maulbronn hat seine Beliebtheit und Bekanntheit bei den Besuchern weiter gesteigert. Eine Umfrage ergab, dass 100 Prozent einen Besuch weiterempfehlen würden.

Der größte Teil der Besucherinnen und Besucher ist von Kloster Maulbronn und seiner Geschichte tief beeindruckt. Weit über 90 Prozent bezeichneten den Besuch als einzigartig, anregend und entspannend. Die Zahl der Gäste, die aus größerer Entfernung kamen, hat sich gesteigert – sie bleiben länger und geben mehr Geld aus, so das Ergebnis der Gästebefragung.

Der Kreuzgang im Weltkulturerbe Kloster Maulbronn. Pressestelle Staatsanzeiger Baden-Württemberg

62 Prozent der Gäste waren ausdrücklich mit dem Ziel angereist, das Kloster zu erleben. Sie kamen aus Interesse an Geschichte und an Kunst und Kultur, aber auch, um die Anlage zu genießen. 84 Prozent gaben an, hier Zeit mit Partner, Freunden oder Familie verbringen zu wollen. Das sind alles Werte, die im Vergleich zur Gästebefragung von 2016 gehalten oder gesteigert werden konnten – insgesamt ein sehr hohes Niveau, so Frank Krawczyk, Leiter des Bereiches Kommunikation und Marketing bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg.

Die Brunnenstube des Klosters Maulbronn im Frühling. Pressestelle Staatsanzeiger Baden-Württemberg

Höhepunkt der Tourismussaison sind in diesem Jahr wieder der Kunsthandwerkermarkt, der Kräuter- und Erntemarkt und der "Erlebnistag im Kloster", die alle unter den neuen, gelockerten Corona-Bestimmungen durchgeführt werden sollen. Außerdem will das Zisterzienserkloster sein Profil als Lernort ausbauen.

Tagung zur Baugeschichte im Oktober

Im Oktober wird die ursprünglich für 2021 geplante wissenschaftliche Tagung der Staatlichen Schlösser und Gärten nachgeholt. Fachleute stellen dann die neuesten Ergebnisse der Geschichts- und Bauforschung über Kloster Maulbronn vor. Wegen des großen Interesses wird die Tagung auch Online zu verfolgen sein.