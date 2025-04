Möglicherweise Weltkriegsbombe in Lichtenau entdeckt

per Mail teilen

In Lichtenau im Kreis Rastatt ist am Freitag möglicherweise eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Laut Stadt ist ein Gewerbegebiet betroffen.

Am Freitag ist in Lichtenau (Kreis Rastatt) möglicherweise eine Weltkriegsbombe in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Das hat die Stadt Lichtenau mitgeteilt. Bei Bauarbeiten für eine Versickerungsgrube für Regenwasser sei ein Gegenstand gefunden worden, der einer Bombe sehr ähnlich sehe, teilte der Bürgermeister der Stadt, Christian Greilach, mit. Es sei aber noch nicht abschließend bestätigt, ob es sich wirklich um eine Bombe handelt.

Bombe in Lichtenau? Kampfmittelbeseitigungsdienst unterwegs

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei im Einsatz an der Fundstelle, um zu überprüfen, um was es sich genau handelt. Ein angrenzendes Wohngebiet und eine Landstraße sind bisher davon nicht betroffen, so Greilach weiter. Ob noch weitere Räumungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, ist noch unklar. Im Rathaus Lichtenau wurde ein Krisenstab eingerichtet.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.