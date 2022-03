per Mail teilen

Ein Welterbetitel ist für eine Stadt wie ein Lottogewinn. Aber er ist auch eine zerbrechliche Angelegenheit, wenn er an elf Städte gemeinsam verliehen wird.

Wenn nur eine der Städte die strengen Regularien verletzt, könnte er allen Städten entzogen werden. So ist es vor Jahren in Dresden passiert.

Professor Claus Wolf, Präsident des Landesdenkmalamts Stuttgart, nennt ein Beispiel: Würde man in Vichy im Extremfall das Kurhaus abreißen, dann wäre ein Grundpfeiler des gemeinsamen Antrages verletzt. Das könnte dazu führen, das der Titel allen anderen Kurstädten ebenfalls aberkannt wird.

Der Verband braucht nun Verwaltungsstrukturen

In den kommenden Wochen soll unter der Regie des österreichischen Welterbe-Partners Baden bei Wien ein Verein der Great Spa Towns of Europe gegründet werden. Die elf Badestädte müssen sich gut miteinander abstimmen. Baden-Baden plant zunächst in der Trinkhalle neben dem Kurhaus ein Welterbe-Besucherzentrum.

Welterbe Entscheidung strahlt auch für die anderen Kurstädte

Die Auszeichnung von Baden-Baden als Welterbe tut allen Kurstädten im Südwesten gut. Damit werde gesundheitspolitische Bedeutung des Kurbereichs unterstrichen, erklärte nach der Unesco- Entscheidung der Präsident des Landesbäderverbandes, Fritz Link.

Von einem einseitigen Wettbewerbsvorteil geht Link dabei nicht aus. Im Land gibt es derzeit 35 Thermenstandorte und 21 Kneipp- und Heilklimatische Kurorte. Mit der Auszeichnung gehe eine besondere Verpflichtung nicht nur für die jeweiligen Kurstädte einher, betonte der Chef des Landesverbandes. Das Gesundheitswesen insgesamt sei aufgerufen, den vorbeugenden und nachsorgenden Charakter der Einrichtungen für die Zukunft zu sichern.

Elf Kurstädte in Europa gemeinsam ausgezeichnet

Das Unesco-Komitee im chinesischen Fuzhou hatte Baden-Baden und

zehn europäische Mitbewerber am Samstag in die Riege der

Welterbestätten aufgenommen. Die Städte hatten sich gemeinsam als

"Great Spas of Europe" - als bedeutende Kurstädte Europas - um den

Titel beworben.

Zu den elf Kurstädten, die den Welterbetitel erhielten, zählen aus

Deutschland neben Baden-Baden auch Bad Ems (Rheinland-Pfalz) und Bad Kissingen (Bayern).