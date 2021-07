UNESCO-Welterbe: Geschichte und Zweck

1972 verabschiedete die UNESCO in Paris die sogenannte Welterbekonvention. Dieses Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt erkennen mittlerweile 193 Staaten auf der ganzen Welt an. Ziel der Konvention ist es, jene Kultur- und Naturstätten zu schützen und zu bewahren, die von „außergewöhnlichem universellem Wert“ (OUV) sind, um sie an zukünftige Generationen weitergeben zu können. Die Welterbeliste der UNESCO zählt 1121 Denkmäler in 167 Ländern (Stand Februar 2021). In Deutschland befinden sich aktuell 46 Welterbestätten, davon 6 in Baden-Württemberg.