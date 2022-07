Weltenbummler-Treffen im Unimog-Museum in Gaggenau

per Mail teilen

Das Unimogmuseum in Gaggenau lädt an diesem Wochenende zu seinem 10. Weltenbummlertreffen. Erwartet werden neben zahlreichen Gästen auch 120 Allradfahrzeuge.

Spannende Vorträge, Lagerfeueratmosphäre, Kurse zum Selberschrauben und jede Menge Geschichten von Touren in ferne Länder mit Allradfahrzeugen - das erwartet die Besucher des 10. Weltenbummlertreffens in Gaggenau.

Dazu bietet das Museum Führungen und Vorträge an. Aufbau- und Zubehörhersteller sind ebenfalls an diesem Wochenende im Unimogmuseum vertreten. Die 120 Camperstellplätze waren laut Museum in nur 24 Stunden ausverkauft. Auch Gäste ohne Stellplatz können das ganze Wochenende lang die Fahrzeugschau besuchen.