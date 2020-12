Die Corona-Pandemie erschwert die Arbeit der Aids-Beratungsstellen der Region. Wegen der Pandemie finden zum Welt-Aids-Tag am Dienstag nur wenige Veranstaltungen statt.

Statt Konzerten, Lesungen und Benefizveranstaltungen gibt es zum diesjährigen Welt-Aids-Tag nur symbolische Aktionen in der Region. Die Aidshilfe Pforzheim organisiert einen Infostand in der Fußgängerzone, an der Kleinen Kirche in Karlsruhe wird mit Kerzen der Opfer von HIV gedacht. Dazu verteilen Schüler in rund 30 Schulen der Landkreise Karlsruhe, Rastatt, Calw und dem Enzkreis rote Schleifen, um Solidarität mit HIV-Infizierten zu zeigen.

Corona behindert Aids-Aufklärung

Seit Beginn der Corona-Pandemie wird die Präventions- und Aufklärungsarbeit der Aids-Beratungsstellen in der Region immer schwieriger. So war die Aidshilfe in Karlsruhe während des ersten Lockdowns sieben Wochen lang geschlossen. Auch wenn die Beratungsstellen derzeit offen sind, scheuen viele HIV-Infizierte den Gang dorthin, weil sie zur Risiko-Gruppe gehören. Inzwischen haben die Aidshilfen in Karlsruhe und Pforzheim ihr Online-Beratungsangebote weiter ausgebaut.

Kaum Ressourcen für HIV-Tests

Problematisch ist auch, dass die wegen Corona chronisch überlasteten Gesundheitsämter derzeit fast keine HIV-Tests mehr durchführen. Den Betroffenen bleiben somit oft nur die Tests der Aids-Beratungsstellen. An festen Tagen im Monaten öffnen die Aidshilfen in Karlsruhe und Pforzheim sogenannte Checkpoints, die HIV-Tests anbieten. Ab Mitte Dezember soll ein zusätzlicher Checkpoint in Bruchsal eröffnet werden.