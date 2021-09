Wellenreuther oder Mayer: Holen die Grünen das Direktmandat in Karlsruhe?

Bei der Bundestagswahl will Zoe Mayer von den Grünen dem Amtsinhaber Ingo Wellenreuther (CDU) das Direktmandat in Karlsruhe abjagen. Es ist ein Duell der Generationen.

Es ist Wochenmarkt auf dem Gutenbergplatz in Karlsruhe. Zoe Mayer verteilt gemeinsam mit zwei Wahlkampfhelfern Flyer der Grünen. Obwohl sie darauf und auch auf vielen Plakaten in der Stadt zu sehen ist, wird Mayer nicht immer gleich erkannt. Als sie einem vorbeilaufenden Mann einen Flyer in die Hand drückt, bleibt er stehen und schaut ihn sich kurz an. Er erkennt erst auf den zweiten Blick, dass die Person auf dem Flyer direkt vor ihm steht. Zoe Mayer muss lachen.

35 Jahre Altersunterschied zwischen Wellenreuther und Mayer

Mayer weiß, dass sie in Karlsruhe noch nicht so bekannt ist wie Amtsinhaber Ingo Wellenreuther (CDU). Beide bewerben sich bei der Bundestagswahl um das Direktmandat. Zwischen den beiden Kandidaten liegt ein Altersunterschied von 35 Jahren.

Zoe Mayer ist 26 und Wirtschaftsingenieurin. Seit einigen Jahren sitzt sie im Karlsruher Gemeinderat und engagiert sich in der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Der 61-jährige Jurist Ingo Wellenreuther vertritt Karlsruhe seit 2002 im Bundestag.

Zoe Mayer: "Ich mache das bessere Angebot als Ingo Wellenreuther"

Als Kandidatin der Grünen möchte sich Mayer "für ein grünes und innovatives Karlsruhe" einsetzen. In Sachen Klimapolitik sieht sie "bei der CDU und Ingo Wellenreuther nicht das Profil, was wir an dieser Stelle brauchen." Am Gutenbergplatz bekommt Zoe Mayer von einigen Marktbesuchern Recht. Einen Kandidatencheck mit den Positionen beider Kandidaten im Vergleich finden Sie hier.

"Ich glaube wir brauchen jetzt gerade junge Leute, die sagen sie wollen mit Leidenschaft etwas verändern."

Wahlerfolg in Karlsruhe wäre eine Premiere für die Grünen

Dass Zoe Mayer mit 26 Jahren dort steht, wo sie jetzt ist, hätte sie nach eigenen Aussagen selbst nicht für möglich gehalten. Ihre Position hat sie auch der Grünen-Politikerin Sylvia Kotting-Uhl zu verdanken. Die Karlsruherin tritt nach vielen Jahren im Bundestag nicht mehr an und macht damit den Weg frei für eine Nachfolgerin.

"Sylvia Kotting-Uhl ist eine Frau, von der ich viel lernen kann und von der ich auch schon viel gelernt habe."

Das Direktmandat hat Sylvia Kotting-Uhl nie gewinnen können. Das versucht jetzt Zoe Mayer. Es wäre das erste Mal, dass eine Grüne Kandidatin das Direktmandat in Karlsruhe holt. Auch in Baden-Württemberg wäre das eine Premiere.

Ingo Wellenreuther setzt auf den Amtsbonus

Der Amtsinhaber versucht mit seiner Erfahrung und Bekanntheit zu punkten. Auf dem Neureuter Wochenmarkt wird er öfters angesprochen. Mal freundlich, mal hilflos oder sogar genervt. Viele kennen Ingo Wellenreuther.

"Ich habe die letzten 19 Jahre bewiesen, dass ich mich für die Bürgerinnen und Bürger in Karlsruhe sehr stark einsetze."

Er habe sich als Abgeordneter immer um die Bedürfnisse der Menschen in Karlsruhe gekümmert, so Wellenreuther. "Ich bin in allen Karlsruher Themen fit und habe eine eigene Meinung, die ich auch äußere." Ein Passant steht nickend daneben und ergänzt: "Ich fühle mich gut vertreten von ihm."

CDU, Grüne und SPD mit den größten Chancen in Karlsruhe

Bei der Bundestagswahl 2017 bekam Ingo Wellenreuther 28,5% der Erststimmen - ein Minus von 10,9% im Vergleich zur Wahl davor. Setzt sich dieser Trend fort, könnte es eng werden für den Amtsinhaber.

Neben Zoe Mayer möchte auch Parsa Marvi von der SPD das Direktmandat in Karlsruhe holen. Er bekam 2017 als zweitplatzierter 23,6% der Erststimmen und könnte der lachende Dritte sein. Unterstützung vom SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hat er schon bekommen. Die übrigen Parteien und ihre Kandidaten dürften kaum Chancen auf das Direktmandat haben.

Sollte Wellenreuther sein Direktmandat verlieren, ist er auch über die Landesliste der CDU nicht automatisch für den Bundestag gesetzt. Dort wird er auf Listenplatz acht geführt. Zoe Mayer hat dagegen mit ihrem Listenplatz bei den Grünen auch gute Chancen auf ein Bundestagsmandat, wenn sie das Direktduell in Karlsruhe verliert.

Endspurt bis zum Wahltag am 26.September

"Ich beschäftige mich nicht mit den anderen Kandidaten", sagt Wellenreuther. Stattdessen will er sich auf seinen Wahlkampf konzentrieren. Das gilt auch für Zoe Mayer, die bis zum Ende Gas geben möchte. Was es gebracht hat, sehen beide am 26. September.