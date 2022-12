per Mail teilen

Neben den Aktivitäten der Stiftung „Gernsbach hilft“ sind nach Angaben der Stadt bereits viele Geldspenden von Bürgern eingegangen. Mehrere Gastronomen und Einzelhändler stellen einen Teil ihrer Tageseinnahmen zur Verfügung. Zehn Menschen hatten durch den Brand ihr Zuhause verloren. Sie sind in Ferienwohnungen, Hotels oder privat untergekommen. Der Sachschaden an dem großen Wohngebäude geht in die Millionen. Nach Mitteilung der Polizei ist die Brandursache aber weiterhin unklar.