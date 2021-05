In einem Wald, gut versteckt zwischen den Östringer Ortsteilen Odenheim und Eichelberg, da finden sich sieben seltsame Löcher im Boden. Die Einheimischen nennen sie "Lärmenlöcher".

Jeweils etwa einen Meter im Durchmesser misst der kreisrunde Eingang an der Erdoberfläche. Darunter verbergen sich Höhlen, die irgendjemand vor langer Zeit in den Lösslehm gegraben hat. Wie Birnen oder Flaschen könnte man sich so ein Loch vorstellen. Drei Meter tief und vielleicht genau so breit mit einem engen Einstieg an der Oberfläche.

Geschichtsträchtige Gegend

Der große Wald, zwischen Odenheim und Eichelberg gelegen, hat ohnehin etwas Geheimnisvolles. Eine alte Alemannenburg soll hier einmal gestanden haben. Später kam noch ein Kloster im Tal dazu. Aber schon viel früher haben an diesem Ort Menschen gelebt. Luftbildarchäologische Aufnahmen deuten auf eine jungsteinzeitliche Besiedlung hin. Heute sagen sich hier nur noch Fuchs und Hase gute Nacht. Menschen kommen kaum noch hierher. Die "Lärmenlöcher" sind fast vergessen.

Waren es Fluchtverstecke?

Lange Zeit glaubte man, die Lärmenlöcher seien so eine Art Fluchtburgen der Bauern im Dreißigjährigen Krieg gewesen. Also Orte, in denen sich die Einheimischen vor plündernden Soldaten versteckt haben könnten. Ähnliche "Lärmenlöcher" soll es überall im Kraichgau gegeben haben, unter anderem in Menzingen, Oberöwisheim, Zaisenhausen, Münzesheim und in Oberderdingen. Allerdings wurden manche der Löcher waagrecht in die Lösslehmwände gegraben. Sie hatten auch zwei Ausgänge und eigneten sich viel eher als Fluchtburgen.

Oder waren es "Keltenkühlschränke"?

Die Odenheimer "Lärmenlöcher" hatten einen anderen Zweck, glaubt der Heimatforscher Robert Wormer. Seit Kindertagen faszinieren den heute 60-Jährigen die seltsamen Gruben im Zinkenbuschwald hinter dem alten Stifterhof. Wormer ist überzeugt, dass der Begriff "Lärmenlöcher" hier falsch angewandt wurde. Vielmehr handelt es sich bei den sieben Löchern im großen Eichelberger Wald um sogenannte "Keltenkühlschränke", also Vorratsgruben etwa für Getreide, wie sie aus anderen Keltensiedlungen in ganz Europa beschrieben sind.

Um 500 vor Christus könnten also Kelten hier ihre Vorratskammern angelegt haben. Wormer verweist auf Versuche experimenteller Archäologen in England, die beschreiben, wie das Getreide in luftdicht abgeschlossenen Erdlöchern haltbar gemacht werden konnte. Durch Gärungs-oder Fäulnisprozesse oder einfach durch das Keimen von einzelnen Körnern soll demnach der Sauerstoff verbraucht und stattdessen CO2 entstanden sein, was das Getreide länger haltbar machte.

Schon Tacitus kannte die Erdhöhlen

Der Odenheimer Heimatforscher verweist auch auf den römischen Geschichtsschreiber Tacitus. Der beschrieb ebenfalls solche unterirdischen Vorratskammern. Allerdings nicht bei keltischen Stämmen, sondern bei den Germanen. "Die könnten sich das bei den Kelten abgeguckt haben", vermutet Wormer.

Der Nibelungenschatz wurde hier nicht gefunden

Mancher Odenheimer Abenteurer sei schon mit dem Spaten in den Wald gezogen, erinnert sich Robert Wormer, um hier gar den Nibelungenschatz auszugraben. Denn der Sage nach ist Odenheim genau der Ort, wo jung Siegfried hinterhältig von Hagen, an einer Quelle knieend, gemeuchelt worden sei soll. Der Nibelungenschatz wäre also nicht völlig abwegig. Aber gefunden hat dort oben im Wald noch keiner etwas. Deshalb bleibt bis auf den heutigen Tag unklar und geheimnisvoll, wer die "Lärmenlöcher" angelegt haben könnte und warum er das getan haben könnte.