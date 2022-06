Welche wird die schönste Rose von Baden-Baden

Der Rosenneuheitengarten in Baden-Baden ist am Dienstag für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der Grund: Eine internationale Expertenkommission ist dort unterwegs und sucht die schönsten Rosenzüchtungen. Dabei geht es um Aussehen und Duft, aber auch um Krankheits- und Hitzeresistenz der Pflanzen. Der Wettbewerb zählt zu den wichtigsten seiner Art in Europa. Die Rose, die in Baden-Baden zur Goldenen Rose gewählt wird, wird erfahrungsgemäß auch kommerziell sehr erfolgreich. Patrick Neumann hat sich heute im Baden-Badener Rosengarten umgesehen: