Tod der Schlittenhunde weiter ungeklärt - Weiteres Gutachten

Im Fall der zwölf toten Schlittenhunde in Dobel im Kreis Calw ist ein weiteres Gutachten vonnöten. Dies gab das Polizeipräsidium Pforzheim bekannt. Die genaue Todesursache der Tiere ist nach wie vor nicht geklärt. Es geht um die Frage, ob die im letzten Herbst exhumierten Hunde vergiftet wurden oder erstickt sind. Darüber konnten zwei bisherige Gutachten keine Klarheit verschaffen. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft nun eine dritte Untersuchung vom Veterinäramt Calw in Auftrag gegeben. Es würden zwar Ergebnisse vorliegen, diese würden aber nicht ausreichen, um den genauen Sachverhalt abzubilden. Eine Präzisierung durch eine dritte Bewertung sei deshalb nötig, so die Staatsanwaltschaft Tübingen. Bei den Ermittlungen werde aber sehr gründlich gearbeitet und viel unternommen, so ein Sprecher. Ein Ergebnis wird erst in mehreren Wochen erwartet.