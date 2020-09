per Mail teilen

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Schlägerei in Loffenau hat die Polizei jetzt einen sechsten Tatverdächtigen festgenommen. Er und fünf weitere Personen sollen am Sonntagmorgen eine feiernde Gruppe angegriffen haben. Die jungen Männer zwischen 18 und 19 Jahren sollen eine Hütte in Loffenau gestürmt und die dort Feiernden mit Schlagwerkzeugen und Messern attackiert haben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Grund für den Angriff soll ein Streit zwischen den beiden Gruppen gewesen sein. Die Täter flüchteten mit Autos, bei der anschließenden Verfolgungsjagd mit der Polizei kam es zu Geschwindigkeiten von über 180 km/h. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Insgesamt sechs Personen wurden mittlerweile festgenommen. Gegen sie wird unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt.