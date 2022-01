Weiterer Todesfall im Rastatter Seniorenheim

Nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim "Haus Paulus" in Rastatt bleibt die Situation angespannt. Nach Angaben des Landratsamtes Rastatt gab es einen weiteren Todesfall. Seit Beginn des Ausbruchs an Weihnachten seien damit elf Bewohnerinnen und Bewohner verstorben. Mehr als 50 hatten sich infiziert. Im Haus Franziskus in Gaggenau, in dem es Ende des letzten Jahres ebenfalls zu einem Corona-Ausbruch gekommen war, wurden dagegen keine neuen Fälle gemeldet. Hier hatten sich sieben Bewohner und zwei Mitarbeiter infiziert.