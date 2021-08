Der Kommandeur der Bundeswehreliteeinheit KSK in Calw soll Ärztinnen dazu angestiftet haben, das Arztgeheimnis zu brechen. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt. Es sind nicht die ersten Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen den Kommandeur des Kommando Spezialkräfte (KSK) Markus Kreitmayr ein Ermittlungsverfahren wegen des Verleitens zu einer rechtswidrigen Tat eingeleitet. Kreitmayr soll mehrere Feldärztinnen angewiesen haben, ihn zu informieren, sobald sie während der Behandlung von Soldaten rechtsradikale Tätowierungen feststellen würden.

Untersuchungen der Feldärzte fallen unter Arztgeheimnis

Laut Staatsanwaltschaft wäre das rechtswidrig, weil die Ärztinnen damit ihr Arztgeheimnis brechen würden. Diese Ermittlungen will die Behörde bis September abschließen. Im vergangenen Jahr gab es bei der Bundeswehr 477 rechtsextreme Verdachtsfälle. Vor allem das KSK in Calw geriet immer wieder in die Schlagzeilen. So hortete ein ehemaliger Soldat in seinem Garten in Sachsen Waffen, Sprengstoff und Munition.

Vorwürfe gegen Kreitmayr wegen Munitionsaffäre

Auch gegen General Kreitmayr ist es nicht der einzige Vorwurf. Die Staatsanwaltschaft lastet ihm seit März an, dass seine Soldaten gehortete oder gestohlene Munition abgeben konnten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Kreitmayr wird im September als Kommandeur der Kommando Spezialkräfte abgelöst. Neuer Kommandeur des KSK wird Brigadegeneral Ansgar Meyer, Kommandeur des letzten deutschen Einsatzkontingents in Afghanistan.