Weitere Demonstrationen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine

Zahlreiche Mahnwachen, Demonstrationen, Gebete und Aufrufe gegen den Krieg in der Ukraine finden an diesem Wochenende in der Region statt. Auch am Freitag sind Menschen für Frieden auf die Straße gegangen.

Am Freitagmittag fand ein Friedensgebet in der Karlsruher Christuskirche statt. In Bruchsal versammelten sich Menschen am frühen Abend zu einer Mahnwache auf dem dortigen Marktplatz.

Schweigeminute und Gebet in Pforzheim

Auch in Pforzheim haben sich Menschen getroffen um sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Dazu aufgerufen haben unter anderem Friedensgruppen, Kirchen, Kulturschaffende und Gewerkschaften. Neben einer Schweigeminute und einem Gebet forderten verschiedene Redner einen Waffenstillstand und den sofortigen Stopp der militärischen Handlungen in der Ukraine. Auch musikalische Einlagen, sowie kurze Theateraufführungen und Pantomime waren Teil der Veranstaltung.

Kundgebung in Pforzheim für sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine SWR Foto: Christina Schmidt

Gebäude erstrahlen in den Landesfarben der Ukraine

Zu einem sichtbaren Solidaritäts-Zeichen werden auch verschiedene Gebäude in der Region. Unter anderem wird das Rathaus in Bruchsal, das Karlsruher Staatstheater und auch der Sparkassenturm am Pforzheim Leopoldplatz in den gelb-blauen Landesfarben der Ukraine angeleuchtet.

Zeichen gegen Krieg auch am Wochenende

In Karlsruhe hat der deutsch-ukrainische Verein am Samstag zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz aufgerufen. Rund 300 Teilnehmer werden erwartet. Danach findet in der katholischen Stadtkirche St. Stephan ein Friedensgebet statt.

Unter dem Motto „Für Frieden und Freiheit in Europa“ gibt es am Sonntag auf dem Bruchsaler Markplatz eine Mahnwache. Demos gegen den Krieg in der Ukraine finden am Sonntag auch in Ettlingen, Bretten, Philippsburg und Karlsruhe statt. Die Veranstalter einer Kundgebung auf dem Karlsruher Marktplatz rechnen mit mehreren hundert Teilnehmer.