Ooswinkelsiedlung Baden-Baden: PFC-Warnung erweitert

Nach PFC-Funden auf einigen Grundstücken der Baden-Badener Ooswinkelsiedlung warnt die Stadtverwaltung weiterhin vor dem Verzehr von selbst angebautem Obst und Gemüse. Die erneute Warnung resultiere aus jetzt vorliegenden ersten Laboranalysen.

Nach Angaben der Stadt wurden im Juli auf mehreren Grundstücken der Ooswinkelsiedlung Oberbodenproben entnommen und auf PFC untersucht. Nach Eingang der Laborergebnisse wurde nun für weitere sieben betroffene Haushalte die Empfehlung ausgesprochen, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten vorsorglich nicht zu verzehren.

Auf einigen der Grundstücke der denkmalgeschützten Wohnsiedlung wurde vor etwa 20 Jahren Erdreich ausgetauscht, weil die Siedlung auf einer früheren Bauschutt-Deponie errichtet wurde. Die ausgetauschte Erde war aber offenbar PFC-belastet, wie sich jetzt herausstellt.

Weitere Obst- und Gemüseproben werden analysiert

Aktuell werden nach Angaben der Stadt in ausgewählten Gartenparzellen zusätzlich Obst- und Gemüseproben entnommen und im Labor auf PFC analysiert. Bis Oktober sollen die Ergebnisse in Form von Einzelgutachten vorliegen. Für weitere Fragen steht das Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz unter 07221 93-1501 oder per Mail an umwelt@baden-baden.de zur Verfügung.