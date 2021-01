Zum Ausbau der Oberleitungsanlage für das Elektro-Lkw-Projekt eWayBW auf der B 462 im Murgtal zwischen Kuppenheim und Gernsbach wird der nächste Bauabschnitt in Höhe Oberndorf (Landkreis Rastatt) begonnen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird in der kommenden Nacht die halbseitige Sperrung in Fahrtrichtung Freudenstadt eingerichtet. Die Verkehrsführung findet dann ab dem Unimog-Museum bis zur Abfahrt Kuppenheim einspurig in jede Richtung statt.