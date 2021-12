Karlsruhe: Was gilt wann? - Verunsicherung bei Schaustellern und in Rathäusern spitzt sich zu

In Karlsruhe und anderen Städten herrscht weiter Unklarheit über die neue Corona-Verordnung der Landesregierung. Informationen über eine Besucher-Höchstgrenze und die 2G-Plus-Regel in der Gastronomie sind noch nicht offiziell.

Am Freitagvormittag wurden erste Details der geplanten Landesverordnung bekannt. Demnach sollen Sport- und andere Großveranstaltungen ab Samstag nur noch von höchsten 750 Menschen besucht werden dürfen. In der Gastronomie soll eine Testpflicht auch für Geimpfte oder Genesene gelten.

"Wir wissen offiziell von gar nichts."

Große Unklarheit im Karlsruher Rathaus

Die am Freitag bekannt gewordenen Details könne man nicht kommentieren, so ein Sprecher der Stadt Karlsruhe gegenüber dem SWR. Ob der Weihnachtsmarkt in der Stadt am Samstag nochmals öffnen darf, sei unklar. Man könne auch noch nicht einschätzen, ob die Eiszeit, die Eislaufbahn vor dem Schloss, von den neuen Regeln betroffen sein wird. Man erwarte die Verordnung im Lauf des Tages und müsse sie dann zunächst auswerten. Auch in Baden-Baden, Bruchsal und Rastatt herrscht Unklarheit im Bezug auf die dort ebenfalls laufenden Weihnachtsmärkte.

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hatte dem Land bereits am Mittwoch im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung Planlosigkeit vorgeworfen.

"Die Situation ist auch für uns unmöglich. Wir warten auf ein Signal vom Land!"

Schausteller versammeln sich vor dem Rathaus

Verunsicherte Schausteller haben sich am Freitagvormittag auf dem Marktplatz vor dem Karlsruher Schloss zu einer Versammlung getroffen. Auch dort gab es keine Klarheit über die bevorstehenden Schritte und die Folgen der angekündigten Verordnung, für den auf mehreren Plätzen der Stadt weiterhin unter 2G-Plus-Regeln laufenden Weihnachtsmarkt. Durch die angekündigte Schließung stünden viele Kolleginnen und Kollegen vor dem Ruin, so eine Sprecherin. Die angekündigten Überbrückungshilfen seien nicht ausreichend.

Karlsruhes Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz (CDU) betonte in der Versammlung, die Stadt arbeite weiter daran, bei den Standgebühren auf die Schausteller zuzugehen.

Auch Karlsruher SC von Verordnung betroffen

Die neue Verordnung würde auch Fußball-Zweitligist Karlsruher SC betreffen. Sie sieht vor, dass höchsten 750 Menschen Sport-Großveranstaltungen besuchen dürfen. Das bedeutet, dass das nächste Heimspiel des KSC am 12. Dezember im Wildparkstadion gegen den 1. FC Heidenheim mit dieser Zuschauer-Höchstzahl stattfinden müsste. Man könne die inoffiziellen Information noch nicht kommentieren, so ein Sprecher des Vereins. Auch der KSC erwartet die Verordnung im Lauf des Tages.