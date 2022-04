Weiterhin viele Spenden und Wohnungsangebote für ukrainische Flüchtlinge

per Mail teilen

In Bruchsal und anderen Städten ist die Hilfsbereitschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine weiter groß. Nach Angaben der Stadt konnten in Bruchsal vorübergehend über 200 ukrainische Flüchtlinge in privaten Unterkünften untergebracht werden. Auch Pforzheim und Karlsruhe berichten auf SWR-Anfrage von vielen hilfsbereiten Familien, die Zimmer oder Wohnungen zur Verfügung stellen wollen. Das Angebot reiche aber nicht aus. Gerade langfristiger Wohnraum wird dringend gesucht.

Insgesamt sei in der Bürgerschaft weiter ein großes Engagement zu spüren, teilt die Stadt Karlsruhe mit. In Ettlingen sei so viel gespendet worden, dass die Stadt ihre Spendenaktion momentan gestoppt hat, um die bestehenden Sachen erstmal verteilen zu können.