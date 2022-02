Fahrerausfälle: Anhaltende Probleme bei der Müllentsorgung

Das Knittlinger Entsorgungsunternehmen PreZero hat anhaltende Probleme bei der Müllentsorgung im Enzkreis bestätigt.

Grund ist unter anderem ein hoher Krankenstand bei den Fahrern der Müllautos. Aktuell hätten sich 12 von 22 Fahrern der Seitenladerfahrzeuge krankgemeldet. Dadurch könnten einige Touren nur verspätet gefahren und der Müll entsprechend später abgeholt werden, so PreZero-Geschäftsführer Daniel Berens. Man versuche die Ausfälle durch externe Fahrer zu kompensieren, die sich allerdings nicht so gut im Enzkreis auskennen würden. Das Unternehmen stellte in Aussicht, dass sich, sofern sich der Krankenstand nicht weiter erhöht, die Müllabholung in der kommenden Woche wieder normalisieren werde. Bastian Rosenau, Landrat des Enzkreises, zeigt Verständnis für die zahlreichen Anwohnerbeschwerden, aber auch für die Situation des Unternehmens. Er hofft, dass PreZero die Bugwelle an stehengebliebenem Müll zügig abbauen kann.