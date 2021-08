Im Mercedes-Benz-Werk in Rastatt bleiben viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor in Kurzarbeit. Nach Mitteilung des Konzerns gelte diese Regelung im Werk Rastatt noch bis Ende kommender Woche. Grund für die Maßnahmen sind die weltweiten Lieferengpässe für bestimmte elektronische Bauteile von Fahrzeugen. Die Daimler-Mitarbeiter sind an den Standorten Rastatt und Bremen seit Ende April in Kurzarbeit. Auch andere Automobilkonzerne sind derzeit zu Unterbrechungen ihrer Produktion gezwungen.