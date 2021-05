per Mail teilen

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) bezeichnet die für den 7. Juni geplante Aufhebung der Impfpriorisierung als unverantwortlich. Auch im Juni herrsche noch Impfstoffknappheit. Die Impfmengen seien weiterhin so niedrig, dass sie für die Zweitimpfungen ausreichen, dass es aber keine nennenswerte Zahl von Erstimpfungen geben könne, sagte Mentrup. Die Stadt Karlsruhe bekäme viele Rückmeldungen von frustrierten Impfwilligen, die keinen Termin bekommen. Deshalb können sich in Karlsruhe weiterhin alle über 65-Jährigen unkompliziert über eine E-Mail-Adresse für eine Impfung anmelden. 550 Menschen haben das bereits getan. Insgesamt wurden in Karlsruhe bisher 162.744 Menschen einmal geimpft, 72.031 Menschen sind vollständig geimpft.