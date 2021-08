per Mail teilen

Die A5 ist nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Transporter in Richtung Süden wieder frei. Die Autobahn war am Morgen gesperrt worden, nachdem bei Ottersweier (Kreis Rastatt) ein mit Bitumen beladener Sattelzug umgekippt war. Der 51-jährige Fahrer des Lasters wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die aufwändigen Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Tag. Dadurch kam zu es in Richtung Süden zu kilometerlangen Staus auf der Autobahn und den Ausweichstrecken.