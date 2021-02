per Mail teilen

Im Kreisklinikum Calw gelten nach dem Corona-Ausbruch vor gut einer Woche weiterhin ein Aufnahmestopp für neue Patienten sowie ein Besuchsverbot. Man wolle erst eine dritte Testreihe morgen abwarten und dann am Mittwoch über das weitere Vorgehen entscheiden, so eine Kreissprecherin. Im Calwer Krankenhaus waren 70 Mitarbeiter und zehn Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am vergangenen Wochenende wurden bei weiteren Tests aller Mitarbeiter, acht weitere Corona-Infektionen festgestellt.