Weiter angespannte Lage im Klinikum

Die Lage in den Krankenhäusern der Region ist unverändert angespannt. Im Klinikum Karlsruhe hat sich die Zahl der Covid-Erkrankten noch einmal erhöht. Aktuell gibt es im Klinikum Karlsruhe kein freies Intensivbett mehr. Neben den 14 Covid-Patienten sind im Klinikum weitere 35 Betten durch Patienten mit anderen Erkrankungen belegt. Die Betten in den COVID-Normalstationen wurden noch einmal auf jetzt 47 erhöht. Die Beschäftigten arbeiten an der Belastungsgrenze, so der medizinische Geschäftsführer Michael Geißler. Aus Personalmangel sind rund ein Drittel der Intensiv-Betten gesperrt. Planbare Operationen werden verschoben. Positiv seien eine neue Teststelle und das neue Impfzentrum im Klinikum, beide stehen auch der Bevölkerung zur Verfügung.