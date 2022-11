Der Pforzheimer Weihnachtsmarkt soll heimeliger und sparsamer werden

Ein neues Konzept soll dem 50. Goldenen Weihnachtsmarkt in Pforzheim mehr Flair verleihen. Erstmals seit 2006 kehrt der Budenzauber wieder auf den Marktplatz zurück.

Heimeliger soll er wieder werden, der Pforzheimer Weihnachtsmarkt. Deshalb gruppieren sich die meisten der 37 golden geschmückten Buden um den großen Weihnachtsbaum mitten auf dem Marktplatz, statt wie zuvor entlang der Fußgängerzone. Dort finden sich vorrangig nur noch die großen Imbissbetriebe.

Neues Konzept für mehr Wohlfühlatmosphäre

Möglich wurde das neue Konzept durch die Verlegung der Schlittschuhbahn auf den Waisenhausplatz. Parallel zum Goldenen Weihnachtsmarkt öffnet am 21. November auch wieder der Mittelaltermarkt im Blumenhof seine Pforten: mit alter Handwerkskunst, mittelalterlichen Speisen und täglichen Shows von Gauklern und Spielleuten. Neu ist eine Kirche als Ruhepunkt im Markttrubel, die zu Gebet und Gesprächen einlädt. Der Weihnachtsmarkt schließt am 22. Dezember, der Mittelaltermarkt am 30. Dezember.

Imbissbuden in der Fußgängerzone, Handwerkerbuden rund um den Marktplatz. SWR

Weniger Weihnachtsbeleuchtung als Sparmaßnahme

Der goldene Weihnachtsmarkt in Pforzheim wird in diesem Jahr weniger stark funkeln als früher. Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) hat mehrere Maßnahmen zum Energiesparen vorgestellt. So soll nur jede zweite Beleuchtung an den Laternen eingeschaltet werden.

"Es wird überall LED eingesetzt und die Beleuchtungszeiten angepasst, sodass die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr wie früher die ganze Nacht leuchtet."

Außerdem soll auch der Gesamtzeitraum für die Weihnachtsbeleuchtung in der Pforzheimer Innenstadt verkürzt werden. Die Wohlfühlatmosphäre für die Besucher soll aber trotzdem nicht unter den Sparmaßnahmen leiden.

Größte Einsparung: Keine Eislaufbahn

Die größte Einsparung in der Vorweihnachtszeit ist laut Stadt der Verzicht auf die Eislaufbahn. Die energieintensive Eisbahn wird durch eine neue Kunststoffeisbahn ersetzt. Die neue Winterwelt soll am 17. November eröffnet werden.

"Damit haben wir frühzeitig eine Entscheidung getroffen, die sich in der jetzigen Situation als weitsichtig herausstellt. Andere Städte mit Eisbahn registrieren dies aufmerksam."

"Mit dem Wechsel von Kunsteis auf Kunststoff entfallen nicht nur die umfassenden Kühlaggregate früherer Jahre, sondern auch die für die Eisproduktion erforderlichen Wassermengen", so Boch weiter. Stadtangaben zufolge belief sich der Energieverbrauch in der vergangenen Saison allein für die Aggregate zur Kühlung der Eisbahn auf 45.000 Kilowattstunden.