Pforzheimer Qualitätskontrolle: Das macht einen guten Weihnachtsstollen aus

Er muss nicht unbedingt aus Dresden kommen - auch der Christstollen aus der Region muss sich nicht verstecken. Die Bäckerinnung Nordschwarzwald hat in Pforzheim die besten Produkte ausgezeichnet.

Manfred Stiefel hat buchstäblich den richtigen Riecher für einen guten Christstollen. Konzentriert erschnüffelt er die Aromen des mit Puderzucker bedeckten Kandidaten, den der Experte des Deutschen Brotinstituts gerade unter die Lupe nimmt. Dann schneidet er ein Stück ab und kaut genüsslich darauf herum. Sein Urteil:

"Tolles Aroma, schönes Zusammenspiel der sauren und fruchtigen Aromen - volle Punktzahl."

25 Stollen im Qualitätscheck

Etwa 25 Christstollen und Früchtebrote bewerten die Experten. Neben dem klassischen Butterstollen mit Rosinen auch Nussstollen, Mohnstollen, Cranberry-Stollen, Schwarzwälder Stollen oder den exklusiven Pforzheimer Goldstollen mit Blattgold. Die Experten erwarten eine regelrechte Geschmacksexplosion im Mund.

"Ein Stollen muss saftig und zart sein. Er muss einem im Mund zerfallen, dass man den Geschmack toll wahrnehmen kann."

Kritik auf hohem Niveau

Die besten Backwaren werden mit 100 Punkten bewertet – Note "sehr gut". Die meisten anderen bekommen in der Regel ein "gut" ins Zeugnis geschrieben. Doch Ausreißer gebe es ohnehin selten, erzählen die Tester. Mal mäkeln sie am Aussehen herum, mal kommen ihnen die Früchte etwa zu trocken vor.

Den Bäckern, die an der Prüfung teilnehmen, sei das Feedback und die Kritik wichtig, um nicht betriebsblind zu werden, sagt Martin Reinhard von der Bäckerinnung Alb-Neckar-Nordschwarzwald.

Experten raten: Nicht am falschen Ende sparen

Käufern raten die Experten, auf Qualität zu achten. Die habe in der Regel ihren Preis, weil ein handwerklich gemachter Stollen auch hochwertige Zutaten beinhalte. Die Folie sollte nach dem Kauf sofort entfernt werden, rät Bäckermeister Manfred Förster. Stollen lagere man am besten eingewickelt in Butterbrotpapier in einem dunklen Raum, idealerweise im Keller. Auf diese Weise halte sich die Leckerei auch über Wochen hinweg frisch.